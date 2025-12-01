CONCERT DE NOEL Perpignan
CONCERT DE NOEL Perpignan samedi 20 décembre 2025.
12 Bis Rue Grande la Monnaie Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
A l’Eglise Saint Mathieu, chants traditionnels de Noel et musique classique
12 Bis Rue Grande la Monnaie Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 63 93
English :
Traditional Christmas carols and classical music at Eglise Saint Mathieu
