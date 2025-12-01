CONCERT DE NOEL Perpignan

CONCERT DE NOEL

12 Bis Rue Grande la Monnaie Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

A l’Eglise Saint Mathieu, chants traditionnels de Noel et musique classique

English :

Traditional Christmas carols and classical music at Eglise Saint Mathieu

