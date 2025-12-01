CONCERT DE NOEL Perpignan

CONCERT DE NOEL

CONCERT DE NOEL Perpignan samedi 20 décembre 2025.

CONCERT DE NOEL

12 Bis Rue Grande la Monnaie Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20

Date(s) :
2025-12-20

A l’Eglise Saint Mathieu, chants traditionnels de Noel et musique classique
  .

12 Bis Rue Grande la Monnaie Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 63 93 

English :

Traditional Christmas carols and classical music at Eglise Saint Mathieu

L’événement CONCERT DE NOEL Perpignan a été mis à jour le 2025-12-12 par PERPIGNAN TOURISME