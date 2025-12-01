CONCERT DE NOËL Perpignan

CONCERT DE NOËL

1 Rue de l’Horloge Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20 19:30:00

2025-12-20

A la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste

1 Rue de l’Horloge Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@perpignan.fr

English :

At the Cathédrale Saint-Jean-Baptiste

German :

In der Kathedrale Saint-Jean-Baptiste

Italiano :

Presso la Cattedrale di Saint-Jean-Baptiste

Espanol :

En la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste

