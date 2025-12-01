CONCERT DE NOËL Perpignan
CONCERT DE NOËL Perpignan samedi 20 décembre 2025.
CONCERT DE NOËL
1 Rue de l’Horloge Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20 19:30:00
2025-12-20
A la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste
1 Rue de l’Horloge Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@perpignan.fr
English :
At the Cathédrale Saint-Jean-Baptiste
German :
In der Kathedrale Saint-Jean-Baptiste
Italiano :
Presso la Cattedrale di Saint-Jean-Baptiste
Espanol :
En la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste
