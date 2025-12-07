Concert de Noël Église de Petitmont Petitmont

Concert de Noël

Église de Petitmont 3 Rue de Harbouey Petitmont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 18:00:00
fin : 2025-12-07

2025-12-07

Concert de Noël par les élèves, les professeurs, la fanfare et la chorale adulte de la Musiqu’école du territoire de Vezouze en Piémont.
Entrée libre, participation au chapeau.Tout public
Église de Petitmont 3 Rue de Harbouey Petitmont 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est   me2comcom@gmail.com

English :

Christmas concert by students, teachers, brass band and adult choir of the Musiqu’école du territoire de Vezouze en Piémont.
Free admission, participation by hat.

