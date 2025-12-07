Concert de Noël Église de Petitmont Petitmont
Concert de Noël Église de Petitmont Petitmont dimanche 7 décembre 2025.
Concert de Noël
Église de Petitmont 3 Rue de Harbouey Petitmont Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 18:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Concert de Noël par les élèves, les professeurs, la fanfare et la chorale adulte de la Musiqu’école du territoire de Vezouze en Piémont.
Entrée libre, participation au chapeau.Tout public
Église de Petitmont 3 Rue de Harbouey Petitmont 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est
English :
Christmas concert by students, teachers, brass band and adult choir of the Musiqu’école du territoire de Vezouze en Piémont.
Free admission, participation by hat.
L’événement Concert de Noël Petitmont a été mis à jour le 2025-11-28 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS