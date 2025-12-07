Concert de Noël Église de Petitmont Petitmont

Concert de Noël

Église de Petitmont 3 Rue de Harbouey Petitmont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 18:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Concert de Noël par les élèves, les professeurs, la fanfare et la chorale adulte de la Musiqu’école du territoire de Vezouze en Piémont.

Entrée libre, participation au chapeau.Tout public

me2comcom@gmail.com

English :

Christmas concert by students, teachers, brass band and adult choir of the Musiqu’école du territoire de Vezouze en Piémont.

Free admission, participation by hat.

