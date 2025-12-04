CONCERT DE NOEL Peyrehorade

CONCERT DE NOEL

Eglise de Peyrehorade Peyrehorade Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-14

Concert de chants de Noël interprétés par le Choeur d’hommes du Pays d’Orthe et la Scholae St Martin

Eglise de Peyrehorade Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 80 57 82 gaouyous@gmail.com

English : CONCERT DE NOEL

Concert of Christmas carols performed by the Choeur d’hommes du Pays d’Orthe and the Scholae St Martin

