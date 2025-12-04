CONCERT DE NOEL Peyrehorade
CONCERT DE NOEL Peyrehorade dimanche 14 décembre 2025.
CONCERT DE NOEL
Eglise de Peyrehorade Peyrehorade Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Concert de chants de Noël interprétés par le Choeur d’hommes du Pays d’Orthe et la Scholae St Martin
Concert de chants de Noël interprétés par le Choeur d’hommes du Pays d’Orthe et la Scholae St Martin .
Eglise de Peyrehorade Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 80 57 82 gaouyous@gmail.com
English : CONCERT DE NOEL
Concert of Christmas carols performed by the Choeur d’hommes du Pays d’Orthe and the Scholae St Martin
L’événement CONCERT DE NOEL Peyrehorade a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Pays d’Orthe et Arrigans