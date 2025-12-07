Concert de Noël Peyrelevade
Concert de Noël Peyrelevade dimanche 7 décembre 2025.
Concert de Noël
55 Rue du Limousin Peyrelevade Corrèze
L’association Chant et Musique du Plateau vous invite au concert de Noël donné à la salle des fêtes .
55 Rue du Limousin Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 19 11 57
