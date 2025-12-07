Concert de Noël Peyrelevade

Concert de Noël Peyrelevade dimanche 7 décembre 2025.

Concert de Noël

55 Rue du Limousin Peyrelevade Corrèze

Début : 2025-12-07

2025-12-07

L’association Chant et Musique du Plateau vous invite au concert de Noël donné à la salle des fêtes .

55 Rue du Limousin Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 19 11 57

