Concert de Noël Salle des Fêtes Phalsbourg

Concert de Noël

Salle des Fêtes Place de la Halle aux Grains Phalsbourg Moselle

Gratuit

Gratuit

Samedi 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Un concert proposé par la chorale Les Éphémères et l’Union Musicale pour se plonger dans l’ambiance de Noël.Tout public

Salle des Fêtes Place de la Halle aux Grains Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 40 00 info@phalsbourg.fr

English :

A concert by the Les Éphémères choir and the Union Musicale to get us into the Christmas spirit.

German :

Ein Konzert, das vom Chor Les Éphémères und der Union Musicale angeboten wird, um in die Weihnachtsstimmung einzutauchen.

Italiano :

Un concerto del coro Les Éphémères e dell’Union Musicale per entrare nell’atmosfera natalizia.

Espanol :

Un concierto del coro Les Éphémères y de la Unión Musical para animar la Navidad.

