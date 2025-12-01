Concert de Noël Philharmonie de Clamecy Rue de l’Église Coulanges-sur-Yonne
Concert de Noël Philharmonie de Clamecy
Rue de l'Église Coulanges-sur-Yonne
dimanche 14 décembre 2025
Gratuit
18:00:00
20:00:00
2025-12-14
A l’occasion du marché de Noël de Coulanges-sur-Yonne, la Philharmonie de Clamecy vous invite à son Concert de Noël sous la direction de Denis Dupont Morceaux choisis de notre répertoire Eglise chauffée ! Entrée libre .
