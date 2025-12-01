Concert de Noël Philharmonie de Clamecy Rue de l’Église Coulanges-sur-Yonne

Concert de Noël Philharmonie de Clamecy Rue de l’Église Coulanges-sur-Yonne dimanche 14 décembre 2025.

Concert de Noël Philharmonie de Clamecy

Rue de l’Église Eglise de Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 18:00:00
fin : 2025-12-14 20:00:00

Date(s) :
2025-12-14

A l’occasion du marché de Noël de Coulanges-sur-Yonne, la Philharmonie de Clamecy vous invite à son Concert de Noël sous la direction de Denis Dupont Morceaux choisis de notre répertoire Eglise chauffée ! Entrée libre   .

Rue de l’Église Eglise de Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

English : Concert de Noël Philharmonie de Clamecy

L’événement Concert de Noël Philharmonie de Clamecy Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2025-12-06 par OT Clamecy Haut Nivernais