Concert de Noël Philharmonie de Clamecy Rue de l’Église Coulanges-sur-Yonne

Concert de Noël Philharmonie de Clamecy

Rue de l’Église Eglise de Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 18:00:00

fin : 2025-12-14 20:00:00

Date(s) :

2025-12-14

A l’occasion du marché de Noël de Coulanges-sur-Yonne, la Philharmonie de Clamecy vous invite à son Concert de Noël sous la direction de Denis Dupont Morceaux choisis de notre répertoire Eglise chauffée ! Entrée libre .

Rue de l’Église Eglise de Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Concert de Noël Philharmonie de Clamecy

L’événement Concert de Noël Philharmonie de Clamecy Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2025-12-06 par OT Clamecy Haut Nivernais