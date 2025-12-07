Concert de Noël Picquigny
Concert de Noël Picquigny dimanche 7 décembre 2025.
Concert de Noël
Chemin de Fourdrinoy Picquigny Somme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Concert de Noël le dimanche 7 décembre à la Collégiale de Picquigny
Programme à venir .
Chemin de Fourdrinoy Picquigny 80310 Somme Hauts-de-France ph.bruneel@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de Noël Picquigny a été mis à jour le 2025-04-25 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Nièvre & Somme