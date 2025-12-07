Concert de Noël Pierre-la-Treiche rue Haute Pierre-la-Treiche
Concert de Noël Pierre-la-Treiche rue Haute Pierre-la-Treiche dimanche 7 décembre 2025.
Concert de Noël Pierre-la-Treiche
rue Haute Église Saint-Christophe Pierre-la-Treiche Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Concert de Noël par Sine Nomine
Musique vocale a capella musique des 19ème et 20ème siècle, musique populaire et folklorique du bassin méditerranéen, chants de NoëlTout public
0 .
rue Haute Église Saint-Christophe Pierre-la-Treiche 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 41 32 93 sine_nomine_nancy@yahoo.fr
English :
Christmas concert by Sine Nomine
A capella vocal music: music of the 19th and 20th centuries, popular and folk music from the Mediterranean basin, Christmas carols
L’événement Concert de Noël Pierre-la-Treiche Pierre-la-Treiche a été mis à jour le 2025-11-28 par MT TERRES TOULOISES