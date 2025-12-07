Concert de Noël Pierre-la-Treiche rue Haute Pierre-la-Treiche

Concert de Noël Pierre-la-Treiche

Pierre-la-Treiche, Église Saint-Christophe, rue Haute

Concert de Noël par Sine Nomine

Musique vocale a capella musique des 19ème et 20ème siècle, musique populaire et folklorique du bassin méditerranéen, chants de NoëlTout public

+33 6 81 41 32 93 sine_nomine_nancy@yahoo.fr

Christmas concert by Sine Nomine

A capella vocal music: music of the 19th and 20th centuries, popular and folk music from the Mediterranean basin, Christmas carols

