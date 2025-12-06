Concert de Noël Place de l’église Pierrelatte

Concert de Noël

Place de l’église Eglise Saint Jean Baptiste Pierrelatte Drôme

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 16:30:00

2025-12-06

Concert des plus beaux chants de Noël.

Place de l’église Eglise Saint Jean Baptiste Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 25 26 15 contact.presidence.evr26@gmail.com

English :

Concert of the most beautiful Christmas carols.

German :

Konzert mit den schönsten Weihnachtsliedern.

Italiano :

Un concerto delle più belle canzoni di Natale.

Espanol :

Un concierto de los más bellos villancicos navideños.

