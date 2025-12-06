Concert de Noël Place de l’église Pierrelatte
Concert de Noël Place de l’église Pierrelatte samedi 6 décembre 2025.
Concert de Noël
Place de l’église Eglise Saint Jean Baptiste Pierrelatte Drôme
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 16:30:00
2025-12-06
Concert des plus beaux chants de Noël.
Place de l’église Eglise Saint Jean Baptiste Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 25 26 15 contact.presidence.evr26@gmail.com
English :
Concert of the most beautiful Christmas carols.
German :
Konzert mit den schönsten Weihnachtsliedern.
Italiano :
Un concerto delle più belle canzoni di Natale.
Espanol :
Un concierto de los más bellos villancicos navideños.
L’événement Concert de Noël Pierrelatte a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence