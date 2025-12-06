Concert de Noël Place de l’église Pierrelatte

Concert de Noël

Place de l’église Eglise Pierrelatte Drôme

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Retrouvez l’Ensemble Vocal du Rocher et sa cinquantaine de choristes pour leur concert à l’occasion des fêtes de fin d’année. Durée 1h

Place de l’église Eglise Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

English :

Join the Ensemble Vocal du Rocher and its fifty choristers for their Christmas concert. Duration 1h

German :

Erleben Sie das Ensemble Vocal du Rocher und seine 50 Chorsänger bei ihrem Konzert anlässlich der Weihnachtsfeiertage und des Jahresendes. Dauer: 1 Stunde

Italiano :

Unitevi all’Ensemble Vocal du Rocher e alla sua cinquantina di coristi per il loro concerto in occasione delle festività. Durata: 1 ora

Espanol :

Únase al Ensemble Vocal du Rocher y a su cincuentena de coristas en su concierto con motivo de las fiestas. Duración: 1 hora

