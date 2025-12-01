Concert de Noël Espace Jean Mouton Salle des fêtes Pierrelatte

Concert de Noël Espace Jean Mouton Salle des fêtes Pierrelatte jeudi 18 décembre 2025.

Concert de Noël

Espace Jean Mouton Salle des fêtes 7 Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 18:45:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Venez découvrir les ateliers, ensembles et orchestres réunissant élèves de tous âges du conservatoire et leurs enseignants. Un programme riche et varié, accessible à tous, vous fera voyager à travers les musiques d’hier et d’aujourd’hui.

.

Espace Jean Mouton Salle des fêtes 7 Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 06 25

English :

Come and discover the workshops, ensembles and orchestras that bring together students of all ages from the conservatory and their teachers. A rich and varied program, accessible to all, will take you on a journey through the music of yesterday and today.

German :

Entdecken Sie die Workshops, Ensembles und Orchester des Konservatoriums, in denen Schüler aller Altersgruppen mit ihren Lehrern zusammenarbeiten. Ein abwechslungsreiches Programm, das für alle zugänglich ist, bietet Ihnen eine Reise durch die Musik von gestern und heute.

Italiano :

Venite a scoprire i laboratori, gli ensemble e le orchestre che riuniscono gli studenti di tutte le età del Conservatorio e i loro insegnanti. Un programma ricco e vario, accessibile a tutti, vi condurrà in un viaggio attraverso la musica di ieri e di oggi.

Espanol :

Venga a descubrir los talleres, conjuntos y orquestas que reúnen a alumnos de todas las edades del Conservatorio y a sus profesores. Un programa rico y variado, accesible a todos, le hará viajar a través de la música de ayer y de hoy.

L’événement Concert de Noël Pierrelatte a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence