Concert de Noël Église Pimorin

Église 4 Route des Chanelins Pimorin Jura
Début : 2025-12-14 16:00:00
Concert du Chœur du Bon Pays (le chœur d’hommes de Cousance) le dimanche 14 décembre à 16h à l’église de Pimorin. Entrée libre.
Ce concert sera donné au profit de l’association Pimo-Déco, qui décore chaque année le village de Pimorin de façon magnifique ! .
