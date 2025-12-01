Concert de Noël Église Pimorin

Concert de Noël

Concert du Chœur du Bon Pays (le chœur d’hommes de Cousance) le dimanche 14 décembre à 16h à l’église de Pimorin. Entrée libre.

Ce concert sera donné au profit de l’association Pimo-Déco, qui décore chaque année le village de Pimorin de façon magnifique ! .

Église 4 Route des Chanelins Pimorin 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 57 14 11

