Concert de Noël Salle des fêtes Plouëc-du-Trieux

Concert de Noël

Salle des fêtes Rue de la Mairie Plouëc-du-Trieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 18:00:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Chorales, ensembles de guitares, ateliers de musiques actuelles, orchestres, percussions, classes d’éveil… Tous les ateliers uniront leurs énergies pour présenter le fruit d’un travail mené avec enthousiasme tout au long du trimestre. Le Concert de Noël est l’occasion idéale pour découvrir la diversité des pratiques enseignées à l’École de musique communautaire, et encourager les jeunes musiciens pour partager un moment festif en famille ou entre amis ! .

Salle des fêtes Rue de la Mairie Plouëc-du-Trieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

L’événement Concert de Noël Plouëc-du-Trieux a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol