Concert de Noël Plounéour-Ménez

Concert de Noël
Salle polyvalente Plounéour-Ménez Finistère
Début : 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Concert de musique celtique ancienne avec le duo Violaine Mayor Joël Herrou (harpe, chant, violon, bodhran), les élèves de harpe et l’atelier de chant de Hent Telenn Breizh. .
Salle polyvalente Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 93 25
