Concert de Noël Eglise Plounévez-Lochrist dimanche 14 décembre 2025.

Eglise 8 Route de Plouescat à Lesneven Plounévez-Lochrist Finistère

Début : 2025-12-14 15:30:00
fin : 2025-12-14 17:30:00

2025-12-14

La chorale Chante la Vie de Plouescat et DUDI Orchestra vous proposent leur concert de Noël pour un après midi musical varié.   .

Eglise 8 Route de Plouescat à Lesneven Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 6 81 54 06 16 

