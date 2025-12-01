Concert de Noël Eglise Plounévez-Lochrist
Concert de Noël Eglise Plounévez-Lochrist dimanche 14 décembre 2025.
Concert de Noël
Eglise 8 Route de Plouescat à Lesneven Plounévez-Lochrist Finistère
Début : 2025-12-14 15:30:00
fin : 2025-12-14 17:30:00
2025-12-14
La chorale Chante la Vie de Plouescat et DUDI Orchestra vous proposent leur concert de Noël pour un après midi musical varié. .
Eglise 8 Route de Plouescat à Lesneven Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 6 81 54 06 16
