Concert de Noël Salle La Forge Plouvien dimanche 7 décembre 2025.
Salle La Forge Rue de la Libération Plouvien Finistère
Début : 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Concert avec le band Jo Sax et l’orchestre d’Harmonie de Brest, au profit des deux chapelles classées de Plouvien. Une organisation en partenariat avec la mairie de Plouvien et l’Association Musicale de la Ville de Brest. .
