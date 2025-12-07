Concert de Noël Salle La Forge Plouvien

Concert de Noël

Concert avec le band Jo Sax et l’orchestre d’Harmonie de Brest, au profit des deux chapelles classées de Plouvien. Une organisation en partenariat avec la mairie de Plouvien et l’Association Musicale de la Ville de Brest. .

Salle La Forge Rue de la Libération Plouvien 29860 Finistère Bretagne

