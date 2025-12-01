Concert de Noël Poilley

Concert de Noël

Eglise Poilley Manche

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Choeurs en Sélune présente son concert de Noël avec l’atelier vocal de Mortain (harpe Laura Marchese) et Cantador et Accord’Hom (piano Stéphane Dumont et Nicolas Raoult) Direction Céline Quilbec.

Eglise chauffée entrée gratuite libre participation aux frais.

Ce concert est également programmé le samedi 13 décembre, à 17h, à l’église du Val-Saint-Père ainsi que le dimanche 14 décembre, à 15h30, à l’église de Cuves. .

Eglise Poilley 50220 Manche Normandie choeursenselune@gmail.com

