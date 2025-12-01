Concert de Noël St Hippolyte Poligny

Concert de Noël

St Hippolyte 10 Rue du Collège Poligny Jura

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

La Collégiale Saint-Hippolyte accueille un Concert d’Hiver. Avec l’orchestre junior de l’école de musique intercommunale, le choeur et l’orchestre de La Montaine. .

association.montaine@gmail.com

