Concert de Noël Place du Bailli Ayrault Pompaire

Concert de Noël Place du Bailli Ayrault Pompaire dimanche 7 décembre 2025.

Place du Bailli Ayrault Eglise Saint-Pierre Pompaire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07

2025-12-07

Concert de Noël, chants pour le temps de l’Avent avec le Chœur de Chambre des Deux-Sèvres.   .

Place du Bailli Ayrault Eglise Saint-Pierre Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   amicalelaique.pompaire@gmail.com

