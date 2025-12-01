Concert de Noël Eglise Saint Laurent Pont-à-Mousson

Concert de Noël

Eglise Saint Laurent 11 rue Saint Laurent Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20 22:00:00

2025-12-20

La Chorale MUSSI-CHOEUR organise son traditionnel concert de Noël à l’église Saint-Laurent de Pont-à-Mousson le samedi 20/12/2025 à 20H30,dirigée par Hélène Bouillet et entrecoupé de 2 intermèdes à l’orgue joués par Marylène Batt. Venez nombreux pour nous écouter ou nous découvrir.

Nous recrutons des choristes, n’hésitez pas à venir nous voir après le concert. Si vous aimez chanter, c’est ouvert à tous !Tout public

+33 6 20 80 33 91

The MUSSI-CHOEUR choir is organizing its traditional Christmas concert at the Saint-Laurent church in Pont-à-Mousson on Saturday 20/12/2025 at 8:30 pm, conducted by Hélène Bouillet and interspersed with 2 organ interludes played by Marylène Batt. We look forward to seeing you there.

We’re always on the lookout for new singers, so don’t hesitate to come and see us after the concert. If you like to sing, it’s open to all!

