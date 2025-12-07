Concert de Noël Église Pont-de-Poitte

Concert de Noël

Église Grande Rue Pont-de-Poitte Jura

Début : 2025-12-07 16:00:00

Concert de Noël de La Clairpontoise et la Tourgelaine le dimanche 07 décembre à 16h l’église Pont-de Poitte.

Pianiste: Mireille Arrigoni.

Participation libre. .

Église Grande Rue Pont-de-Poitte 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté amisdelorgue@gmail.com

