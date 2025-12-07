Concert de Noël Église Pont-de-Poitte
Concert de Noël Église Pont-de-Poitte dimanche 7 décembre 2025.
Concert de Noël
Église Grande Rue Pont-de-Poitte Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Concert de Noël de La Clairpontoise et la Tourgelaine le dimanche 07 décembre à 16h l’église Pont-de Poitte.
Pianiste: Mireille Arrigoni.
Participation libre. .
Église Grande Rue Pont-de-Poitte 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté amisdelorgue@gmail.com
English : Concert de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de Noël Pont-de-Poitte a été mis à jour le 2025-11-18 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE