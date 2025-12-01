Concert de Noël Place du Tribunal Pont-l’Évêque

Concert de Noël

Place du Tribunal Ecole intercommunale de musique Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-12-15 19:30:00

fin : 2025-12-15

2025-12-15

Par les élèves de chant choral et de l’atelier percussions.

Venez admirer les talents des élèves musiciens de l’école de musique intercommunale. .

English : Concert de Noël

By choral singing and percussion workshop students.

German : Concert de Noël

Von den Schülerinnen und Schülern des Chorgesangs und des Perkussionsworkshops.

Italiano :

A cura degli studenti dei laboratori di canto corale e di percussioni.

Espanol :

A cargo de alumnos del taller de canto coral y percusión.

