Concert de Noël Place du Tribunal Pont-l’Évêque lundi 15 décembre 2025.
Concert de Noël
Place du Tribunal Ecole intercommunale de musique Pont-l’Évêque Calvados
Début : 2025-12-15 19:30:00
fin : 2025-12-15
2025-12-15
Par les élèves de chant choral et de l’atelier percussions.
Venez admirer les talents des élèves musiciens de l’école de musique intercommunale. .
Place du Tribunal Ecole intercommunale de musique Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 45 60 secretariat.ecoledemusique@terredauge.fr
English : Concert de Noël
By choral singing and percussion workshop students.
German : Concert de Noël
Von den Schülerinnen und Schülern des Chorgesangs und des Perkussionsworkshops.
Italiano :
A cura degli studenti dei laboratori di canto corale e di percussioni.
Espanol :
A cargo de alumnos del taller de canto coral y percusión.
