Concert de Noël Pontarion

Concert de Noël

Concert de Noël Pontarion samedi 13 décembre 2025.

Concert de Noël

Salle des fêtes Pontarion Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

Concert de Noël avec le groupe Vocal Melimelodie.

A l’entracte, vous pourrez déguster plein de bonnes choses !   .

Salle des fêtes Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 52 18 

English : Concert de Noël

L’événement Concert de Noël Pontarion a été mis à jour le 2025-12-09 par Creuse Tourisme