Concert de Noël Pontarion samedi 13 décembre 2025.
Salle des fêtes Pontarion Creuse
2025-12-13
Concert de Noël avec le groupe Vocal Melimelodie.
A l’entracte, vous pourrez déguster plein de bonnes choses ! .
Salle des fêtes Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 52 18
