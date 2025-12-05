Concert de Noël Maison de l’enfant Pontigny

Concert de Noël

Maison de l’enfant 2B Rue Saint-Thomas Pontigny Yonne

Tarif : – – EUR

Début : 2025-12-05 18:30:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Les fêtes de Noël approchent à grand pas ! Pour l’occasion, venez découvrir le concert de Noël des élèves de l’école de musique et de danse de la 3CVT. .

Maison de l’enfant 2B Rue Saint-Thomas Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 09 99 96 ecole.musiquedanse@3cvt.fr

