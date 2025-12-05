Concert de Noël Maison de l’enfant Pontigny
Concert de Noël Maison de l’enfant Pontigny vendredi 5 décembre 2025.
Concert de Noël
Maison de l’enfant 2B Rue Saint-Thomas Pontigny Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 18:30:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Les fêtes de Noël approchent à grand pas ! Pour l’occasion, venez découvrir le concert de Noël des élèves de l’école de musique et de danse de la 3CVT. .
Maison de l’enfant 2B Rue Saint-Thomas Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 09 99 96 ecole.musiquedanse@3cvt.fr
English : Concert de Noël
L’événement Concert de Noël Pontigny a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois