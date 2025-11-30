Concert de Noël Porte du Ried
Concert de Noël Porte du Ried dimanche 30 novembre 2025.
Concert de Noël
Rue de l’église Porte du Ried Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-11-30 17:00:00
fin : 2025-11-30 18:30:00
2025-11-30
Le choeur d’hommes Poly Canty vous propose un concert de Noël avec un répertoire varié d’oeuvres vocales grégoriennes et de mélodies du monde.
Le choeur d’hommes Poly Canto sous la direction d’Arlette STEYER, propose ce jour un concert pour se plonger dans l’ambiance de Noël.
Au programme un répertoire allant d’oeuvres vocales grégoriennes aux mélodies du monde. Il y en aura donc pour tous les goûts ! 0 .
Rue de l’église Porte du Ried 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 68 19 Mazzotta.blind.linda@gmail.com
English :
The Poly Canty men’s choir offers a Christmas concert with a varied repertoire of Gregorian vocal works and world melodies.
German :
Der Männerchor Poly Canty bietet Ihnen ein Weihnachtskonzert mit einem abwechslungsreichen Repertoire aus gregorianischen Vokalwerken und Melodien aus aller Welt.
Italiano :
Il coro maschile Poly Canty offre un concerto di Natale con un repertorio vario di opere corali gregoriane e melodie da tutto il mondo.
Espanol :
El coro masculino Poly Canty ofrece un concierto de Navidad con un variado repertorio de obras corales gregorianas y melodías de todo el mundo.
L’événement Concert de Noël Porte du Ried a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme de Colmar