Concert de Noël

Porte du Ried Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-28 16:30:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Prolongez l’ambiance de Noël grâce à ce concert en compagnie de Fanny FUCHS, harpiste et Roland LOPES à l’orgue.

La chorale Sainte Cécile élargie pour l’occasion vous invite à son concert de Noël dans l’église de Holtzwihr. A la harpe celtique, Fanny Fuchs; Roland Lopes à l’orgue accompagnés de Christian Bille à la direction.

Vous y découvrirez un programme musical de Noëls anciens et contemporains d’ici et d’ailleurs. 0 .

Porte du Ried 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 40 80 mairie.holtzwihr@wanadoo.fr

English :

Extend the Christmas spirit with this concert featuring harpist Fanny FUCHS and organist Roland LOPES.

German :

Verlängern Sie die Weihnachtsstimmung mit diesem Konzert in Begleitung von Fanny FUCHS, Harfenistin, und Roland LOPES an der Orgel.

Italiano :

Per prolungare lo spirito natalizio, questo concerto vede la partecipazione dell’arpista Fanny FUCHS e dell’organista Roland LOPES.

Espanol :

Extienda el espíritu navideño con este concierto en el que intervendrán la arpista Fanny FUCHS y el organista Roland LOPES.

L’événement Concert de Noël Porte du Ried a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme de Colmar