CONCERT DE NOËL POUR TOUT LE MONDE SALLE DU CONFLUENT Portet-sur-Garonne vendredi 19 décembre 2025.
SALLE DU CONFLUENT 6 Rue de l’Hôtel de Ville Portet-sur-Garonne Haute-Garonne
Début : 2025-12-19 19:30:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
L’École de musique vous invite à une soirée chaleureuse.
Quand l’hiver prend ses quartiers, la période qui s’annonce est propice à la rêverie… et la musique devient un véritable amplificateur d’émotions. L’École de musique vous invite à une soirée chaleureuse, où élèves et professeurs unissent leurs talents pour vous offrir un moment unique, à la fois joué et chanté.
Du classique aux airs traditionnels de Noël, en passant par quelques surprises plus modernes, laissez- vous emporter par ce programme festif et varié. Entre instruments et voix, embarquez pour un voyage musical inédit pour célébrer ensemble la magie des fêtes en toute simplicité et convivialité. .
English :
The School of Music invites you to a warm evening.
German :
Die Musikschule lädt Sie zu einem gemütlichen Abend ein.
Italiano :
La Scuola di Musica vi invita a una calda serata.
Espanol :
La Escuela de Música le invita a una cálida velada.
L’événement CONCERT DE NOËL POUR TOUT LE MONDE Portet-sur-Garonne a été mis à jour le 2025-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE