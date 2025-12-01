CONCERT DE NOËL POUR TOUT LE MONDE SALLE DU CONFLUENT Portet-sur-Garonne

CONCERT DE NOËL POUR TOUT LE MONDE SALLE DU CONFLUENT Portet-sur-Garonne vendredi 19 décembre 2025.

CONCERT DE NOËL POUR TOUT LE MONDE

SALLE DU CONFLUENT 6 Rue de l’Hôtel de Ville Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

L’École de musique vous invite à une soirée chaleureuse.

Quand l’hiver prend ses quartiers, la période qui s’annonce est propice à la rêverie… et la musique devient un véritable amplificateur d’émotions. L’École de musique vous invite à une soirée chaleureuse, où élèves et professeurs unissent leurs talents pour vous offrir un moment unique, à la fois joué et chanté.

Du classique aux airs traditionnels de Noël, en passant par quelques surprises plus modernes, laissez- vous emporter par ce programme festif et varié. Entre instruments et voix, embarquez pour un voyage musical inédit pour célébrer ensemble la magie des fêtes en toute simplicité et convivialité. .

SALLE DU CONFLUENT 6 Rue de l’Hôtel de Ville Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 40 33 24

English :

The School of Music invites you to a warm evening.

German :

Die Musikschule lädt Sie zu einem gemütlichen Abend ein.

Italiano :

La Scuola di Musica vi invita a una calda serata.

Espanol :

La Escuela de Música le invita a una cálida velada.

L’événement CONCERT DE NOËL POUR TOUT LE MONDE Portet-sur-Garonne a été mis à jour le 2025-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE