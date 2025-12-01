Concert de Noël Église Saint Jacques Pouzauges

Concert de Noël Église Saint Jacques Pouzauges dimanche 14 décembre 2025.

Concert de Noël

Église Saint Jacques 11 Place de l’Église Pouzauges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 18:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Animation de Noël à Pouzauges.

Concert de Noël. .

Église Saint Jacques 11 Place de l’Église Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 01 37 mairie@pouzauges.fr

English :

Christmas entertainment in Pouzauges.

German :

Weihnachtsanimation in Pouzauges.

Italiano :

Animazione natalizia a Pouzauges.

Espanol :

Animación navideña en Pouzauges.

L’événement Concert de Noël Pouzauges a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges