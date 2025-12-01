Concert de Noël Eglise Prémanon
Concert de Noël Eglise Prémanon lundi 22 décembre 2025.
Concert de Noël
Eglise 95 Rue Abbé Barthelet Prémanon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 18:00:00
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-22
La chorale de Prémanon (Direction Carole Auremboux, accompagnement Rémy Fierro) et celle de Lavans les St Claude (Direction Rémy Dias, accompagnement Roger Beguet) interpréterons chacune un programme de leur répertoire et en commun (30 choristes) deux beaux chants de Noël. Un vin chaud sera servi à la sortie du concert. .
Eglise 95 Rue Abbé Barthelet Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté chorale.montfier@gmail.com
