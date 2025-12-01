Concert de Noël Eglise Prémanon

Concert de Noël

Eglise 95 Rue Abbé Barthelet Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 18:00:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

La chorale de Prémanon (Direction Carole Auremboux, accompagnement Rémy Fierro) et celle de Lavans les St Claude (Direction Rémy Dias, accompagnement Roger Beguet) interpréterons chacune un programme de leur répertoire et en commun (30 choristes) deux beaux chants de Noël. Un vin chaud sera servi à la sortie du concert. .

Eglise 95 Rue Abbé Barthelet Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté chorale.montfier@gmail.com

