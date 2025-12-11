Concert de Noël Eglise Puyoô

Concert de Noël Eglise Puyoô dimanche 14 décembre 2025.

Eglise 1 rue de l’Eglise Puyoô Pyrénées-Atlantiques

Chorale Mélodie dirigée par Isabelle TOULLET accompagnée au piano par Tristan DARRIEUMERLOU
Et le groupe vocal Avanti dirigé par Pierre MARTI.   .

Eglise 1 rue de l’Eglise Puyoô 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 33 73 26  chartier.pascale@neuf.fr

