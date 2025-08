CONCERT DE NOËL QUATUOR ROSE Village Canet-en-Roussillon

CONCERT DE NOËL QUATUOR ROSE Village Canet-en-Roussillon dimanche 14 décembre 2025.

CONCERT DE NOËL QUATUOR ROSE

Village SERVICE CULTUREL Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 6 – 6 –

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 18:00:00

fin : 2025-12-14 19:30:00

Date(s) :

2025-12-14

Elles sont des amies qui vivent une passion commune et qui ont à cœur de la partager avec leur public pour créer une expérience musicale inoubliable.

.

Village SERVICE CULTUREL Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie culture@canetenroussillon.fr

English :

They are friends with a shared passion who are determined to share it with their audience to create an unforgettable musical experience.

German :

Sie sind Freundinnen, die eine gemeinsame Leidenschaft haben und diese mit ihrem Publikum teilen möchten, um ein unvergessliches Musikerlebnis zu schaffen.

Italiano :

Sono amici con una passione comune che desiderano condividere con il loro pubblico per creare un’esperienza musicale indimenticabile.

Espanol :

Son amigos con una pasión compartida que desean compartir con su público para crear una experiencia musical inolvidable.

L’événement CONCERT DE NOËL QUATUOR ROSE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2025-07-29 par MAIRIE CANET