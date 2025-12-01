Concert de Noël Église Notre Dame de l’Assomption Quimperlé

Concert de Noël

Église Notre Dame de l’Assomption Place Saint-Michel (Ville haute) Quimperlé Finistère

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Le dimanche 14 décembre, à 16h, les chorales Kanerien Kemperle ( les chanteurs de Quimperlé ) et l’ensemble vocal de Brech (Morbihan) se produiront pour leur concert de Noël.

Des chants traditionnels ( Douce nuit , Joy to the world , Il est né le Divin Enfant ) voisineront avec des chants grégoriens ( Veni Sancte Spiritus ) et bien d’autres, en français, breton, anglais, slavon… et roumain…entre autres…

Un concert à ne pas rater… .

