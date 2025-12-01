Concert de Noël Église Notre Dame de l’Assomption Quimperlé
Concert de Noël
Église Notre Dame de l’Assomption Place Saint-Michel (Ville haute) Quimperlé Finistère
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Le dimanche 14 décembre, à 16h, les chorales Kanerien Kemperle ( les chanteurs de Quimperlé ) et l’ensemble vocal de Brech (Morbihan) se produiront pour leur concert de Noël.
Des chants traditionnels ( Douce nuit , Joy to the world , Il est né le Divin Enfant ) voisineront avec des chants grégoriens ( Veni Sancte Spiritus ) et bien d’autres, en français, breton, anglais, slavon… et roumain…entre autres…
Un concert à ne pas rater… .
+33 6 62 16 25 24
