Concert de Noël Église de Ramonchamp Ramonchamp

Concert de Noël
Église de Ramonchamp Grande Rue Ramonchamp Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Dimanche 2025-12-14 15:30:00
La Ramoncenaise Musicale vous invite à son concert de Noël un moment magique en musique sur le thème de l’ombre à la lumière. Entrée libre.Tout public
Église de Ramonchamp Grande Rue Ramonchamp 88160 Vosges Grand Est +33 3 29 28 17 62
English :
La Ramoncenaise Musicale invites you to its Christmas concert: a magical musical moment on the theme of light and shadow. Free admission.
German :
La Ramoncenaise Musicale lädt Sie zu ihrem Weihnachtskonzert ein: ein magischer Moment mit Musik zum Thema Vom Schatten zum Licht . Eintritt frei.
Italiano :
La Ramoncenaise Musicale vi invita al suo concerto di Natale: un momento magico di musica sul tema della luce e dell’ombra. Ingresso libero.
Espanol :
La Ramoncenaise Musicale le invita a su concierto de Navidad: un momento mágico de música sobre el tema de la luz y la sombra. Entrada gratuita.
