Concert de Noël Église de Ramonchamp Ramonchamp

Concert de Noël

Église de Ramonchamp Grande Rue Ramonchamp Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 15:30:00

2025-12-14

La Ramoncenaise Musicale vous invite à son concert de Noël un moment magique en musique sur le thème de l’ombre à la lumière. Entrée libre.Tout public

Église de Ramonchamp Grande Rue Ramonchamp 88160 Vosges Grand Est

English :

La Ramoncenaise Musicale invites you to its Christmas concert: a magical musical moment on the theme of light and shadow. Free admission.

German :

La Ramoncenaise Musicale lädt Sie zu ihrem Weihnachtskonzert ein: ein magischer Moment mit Musik zum Thema Vom Schatten zum Licht . Eintritt frei.

Italiano :

La Ramoncenaise Musicale vi invita al suo concerto di Natale: un momento magico di musica sul tema della luce e dell’ombra. Ingresso libero.

Espanol :

La Ramoncenaise Musicale le invita a su concierto de Navidad: un momento mágico de música sobre el tema de la luz y la sombra. Entrada gratuita.

