Concert de Noël allée des Platanes Retournac

Concert de Noël

allée des Platanes La Filature Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Grand concert de Noël du Conservatoire Artistique des Sucs aux côtés des musiciens des Cariocas de Retournac, de l’Audacieuse de Lapte, de l’Harmonie d’Yssingeaux et l’harmonie de St Maurice de Lignon. Entrée Gratuite. Tout public.

.

allée des Platanes La Filature Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Grand Christmas concert by the Conservatoire Artistique des Sucs alongside musicians from Retournac’s Cariocas, Lapte’s Audacieuse, Yssingeaux’s Harmonie and St Maurice de Lignon’s Harmonie. Free admission. Open to all.

German :

Großes Weihnachtskonzert des Conservatoire Artistique des Sucs zusammen mit den Musikern von Les Cariocas de Retournac, L’Audacieuse de Lapte, der Harmonie d’Yssingeaux und der Harmonie de St Maurice de Lignon. Der Eintritt ist frei. Für jedes Publikum.

Italiano :

Concerto di Natale del Conservatoire Artistique des Sucs con i musicisti di Les Cariocas de Retournac, L’Audacieuse de Lapte, Harmonie d’Yssingeaux e Harmonie de St Maurice de Lignon. Ingresso libero. Aperto a tutti.

Espanol :

Concierto de Navidad del Conservatoire Artistique des Sucs junto con músicos de Les Cariocas de Retournac, L’Audacieuse de Lapte, Harmonie d’Yssingeaux y Harmonie de St Maurice de Lignon. Entrada gratuita. Entrada libre.

L’événement Concert de Noël Retournac a été mis à jour le 2025-11-21 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire