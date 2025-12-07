Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Noël Rieupeyroux dimanche 7 décembre 2025.

L’association de sauvegarde du patrimoine vous propose un concert.
Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie   lesamisderieupeyroux@gmail.com

English :

The association for the preservation of our heritage offers a concert.

German :

Der Verein zur Erhaltung des Kulturerbes bietet Ihnen ein Konzert an.

Italiano :

L’associazione per la conservazione del nostro patrimonio organizza un concerto.

Espanol :

La asociación para la conservación de nuestro patrimonio organiza un concierto.

