Concert de Noël Rieupeyroux
Concert de Noël Rieupeyroux dimanche 7 décembre 2025.
Concert de Noël
Rieupeyroux Aveyron
Début : Dimanche 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
L’association de sauvegarde du patrimoine vous propose un concert.
Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie lesamisderieupeyroux@gmail.com
English :
The association for the preservation of our heritage offers a concert.
German :
Der Verein zur Erhaltung des Kulturerbes bietet Ihnen ein Konzert an.
Italiano :
L’associazione per la conservazione del nostro patrimonio organizza un concerto.
Espanol :
La asociación para la conservación de nuestro patrimonio organiza un concierto.
