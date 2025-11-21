Concert de Noël Robin Leon Parvis de l’Hôtel de Ville Sarreguemines

Concert de Noël Robin Leon

Parvis de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21 19:30:00

2025-11-21

Originaire d’Alsace, Robin Leon est un artiste à la fois proche du public et passionné de scène.

Révélé au grand public grâce à sa victoire à l’émission Immer wieder sonntags diffusée sur la télévision allemande ARD en 2016, il s’est rapidement imposé comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs de la chanson populaire franco-allemande.

Avec son charme naturel, son énergie communicative et sa voix chaleureuse, Robin Leon séduit un large public, des deux côtés du Rhin. Ses chansons, empreintes de bonne humeur et d’authenticité, mêlent avec aisance les influences de la variété française, du schlager allemand et des sonorités modernes.

Robin Leon, c’est l’assurance d’un spectacle plein de rythme, de tendresse et d’émotion un artiste à découvrir ou redécouvrir sans modération !Tout public

Parvis de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr

English :

Originally from Alsace, Robin Leon is an artist who is both close to the public and passionate about performing.

Revealed to the general public thanks to his victory on the Immer wieder sonntags program broadcast on German television ARD in 2016, he has quickly established himself as one of the most promising young talents in Franco-German popular song.

With his natural charm, infectious energy and warm voice, Robin Leon has won over a wide audience on both sides of the Rhine. His songs, imbued with good humor and authenticity, effortlessly blend the influences of French variété, German schlager and modern sounds.

Robin Leon guarantees a show full of rhythm, tenderness and emotion an artist to be discovered or rediscovered without moderation!

German :

Der aus dem Elsass stammende Robin Leon ist ein Künstler, der sowohl publikumsnah als auch leidenschaftlich gerne auf der Bühne steht.

Er wurde einem breiten Publikum durch seinen Sieg bei der 2016 in der ARD ausgestrahlten Sendung Immer wieder sonntags bekannt und hat sich schnell als eines der vielversprechendsten jungen Talente des deutsch-französischen Volksliedes etabliert.

Mit seinem natürlichen Charme, seiner ansteckenden Energie und seiner warmen Stimme begeistert Robin Leon ein breites Publikum auf beiden Seiten des Rheins. Seine Lieder, die von guter Laune und Authentizität geprägt sind, vereinen mühelos die Einflüsse des französischen Varietés, des deutschen Schlagers und moderner Klänge.

Robin Leon ist die Garantie für eine Show voller Rhythmus, Zärtlichkeit und Emotionen ein Künstler, den es ohne Mäßigung zu entdecken oder wiederzuentdecken gilt!

Italiano :

Originario dell’Alsazia, Robin Leon è un artista vicino al pubblico e appassionato di spettacolo.

Rivelatosi al grande pubblico grazie alla vittoria nel programma Immer wieder sonntags trasmesso dalla televisione tedesca ARD nel 2016, si è rapidamente affermato come uno dei giovani talenti più promettenti della canzone popolare franco-tedesca.

Con il suo fascino naturale, la sua energia contagiosa e la sua voce calda, Robin Leon ha conquistato un vasto pubblico su entrambe le sponde del Reno. Le sue canzoni, piene di buon umore e autenticità, mescolano con disinvoltura influenze del variété francese, dello schlager tedesco e delle sonorità moderne.

Robin Leon garantisce uno spettacolo pieno di ritmo, tenerezza ed emozione: un artista da scoprire o riscoprire senza moderazione!

Espanol :

Originario de Alsacia, Robin Leon es un artista a la vez cercano al público y apasionado de la interpretación.

Revelado al gran público gracias a su victoria en el programa Immer wieder sonntags emitido por la televisión alemana ARD en 2016, se ha consolidado rápidamente como uno de los jóvenes talentos más prometedores de la canción popular franco-alemana.

Con su encanto natural, su energía contagiosa y su cálida voz, Robin Leon se ha ganado a un amplio público a ambos lados del Rin. Sus canciones, llenas de buen humor y autenticidad, mezclan con facilidad influencias del variété francés, el schlager alemán y los sonidos modernos.

Robin Leon garantiza un espectáculo lleno de ritmo, ternura y emoción: ¡un artista para descubrir o redescubrir sin moderación!

