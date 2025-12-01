Concert de Noël Église de Rognes Rognes

Concert de Noël

Samedi 20 décembre 2025 de 20h30 à 22h. Église de Rognes Rue de l’Eglise Rognes Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20 22:00:00

2025-12-20

L’orchestre à vent du Lacydon nous propose un programme varié et festif avec deux chanteurs qui s’ajoutent pour la circonstance aux 9 très talentueux musiciens.

Au programme L’Alleluia de Léonard Cohen, L’Alleluia de Caccini, L’hiver de Vivaldi, Meddle de chants traditionnels de Noël Jingle bells rock, Marche de Radesky….



Ce concert sera suivi d’un vin chaud et croquants offert par le Service Culture pour une entrée toute en douceur dans les fêtes de fin d’année. .

Église de Rognes Rue de l’Eglise Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 13 36 office.tourisme@rognes.fr

English :

The Lacydon wind orchestra offers a varied and festive program, with two singers joining the 9 very talented musicians.

German :

Das Blasorchester Lacydon bietet uns ein abwechslungsreiches und festliches Programm mit zwei Sängern, die zu diesem Anlass zu den neun sehr talentierten Musikern hinzukommen.

Italiano :

L’orchestra di fiati di Lacydon offre un programma vario e festoso, con due cantanti che si uniscono ai 9 musicisti di grande talento.

Espanol :

La orquesta de viento de Lacydon ofrece un programa variado y festivo, con dos cantantes que se unen a los 9 músicos de gran talento.

