Roussy-le-Village Moselle

Gratuit

Dimanche 2025-11-30 15:00:00

2025-11-30 17:00:00

2025-11-30

Entrez dans le mois de décembre avec un concert de Noël !

Au cœur de l’église Saint-Denis de Roussy-le-Village, écoutez un concert de Noël dirigé par Céline Zimoch et Adèle Congi avec la participation des chœurs Efylide, Droit au chœur et Voix plumes. Les bénéfices serviront aux œuvres paroissiales.Tout public

Place de l’Eglise Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 83 02 02 roussy.le.village@wanadoo.fr

English :

Enter the month of December with a Christmas concert!

In the heart of the Saint-Denis church in Roussy-le-Village, listen to a Christmas concert conducted by Céline Zimoch and Adèle Congi, with the participation of the choirs Efylide, Droit au ch?ur and Voix plumes. Proceeds will go to parish charities.

German :

Beginnen Sie den Dezember mit einem Weihnachtskonzert!

In der Kirche Saint-Denis in Roussy-le-Village erwartet Sie ein Weihnachtskonzert unter der Leitung von Céline Zimoch und Adèle Congi und mit Beteiligung der Chöre Efylide, Droit au ch?ur und Voix plumes. Die Einnahmen werden für die Pfarrgemeinde verwendet.

Italiano :

Entrate nel mese di dicembre con un concerto di Natale!

Nel cuore della chiesa di Saint-Denis a Roussy-le-Village, ascoltate un concerto di Natale diretto da Céline Zimoch e Adèle Congi con la partecipazione dei cori Efylide, Droit au ch?ur e Voix plumes. Il ricavato sarà devoluto alle associazioni parrocchiali.

Espanol :

¡Entre en el mes de diciembre con un concierto de Navidad!

En el corazón de la iglesia de Saint-Denis de Roussy-le-Village, escuche un concierto de Navidad dirigido por Céline Zimoch y Adèle Congi con la participación de los coros Efylide, Droit au ch?ur y Voix plumes. La recaudación se destinará a obras benéficas de la parroquia.

L’événement Concert de Noël Roussy-le-Village a été mis à jour le 2025-11-18 par OT CATTENOM ET ENVIRONS