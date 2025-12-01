Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Noël Église Notre-Dame-des-Anges Royan

Concert de Noël Église Notre-Dame-des-Anges Royan dimanche 21 décembre 2025.

Concert de Noël

Église Notre-Dame-des-Anges 33 av de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 20:30:00
fin : 2025-12-21

Date(s) :
2025-12-21

Avec Yaroslava Dautry-Shevlyuga et Rachel Navarro
  .

Église Notre-Dame-des-Anges 33 av de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 62 49 35  contact@concert-noel.com

English :

With Yaroslava Dautry-Shevlyuga and Rachel Navarro

German :

Mit Yaroslava Dautry-Shevlyuga und Rachel Navarro

Italiano :

Con Yaroslava Dautry-Shevlyuga e Rachel Navarro

Espanol :

Con Yaroslava Dautry-Shevlyuga y Rachel Navarro

L’événement Concert de Noël Royan a été mis à jour le 2025-10-24 par Mairie de Royan