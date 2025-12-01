Concert de Noël Église Notre-Dame-des-Anges Royan
Concert de Noël Église Notre-Dame-des-Anges Royan dimanche 21 décembre 2025.
Concert de Noël
Église Notre-Dame-des-Anges 33 av de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-12-21 20:30:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Avec Yaroslava Dautry-Shevlyuga et Rachel Navarro
Église Notre-Dame-des-Anges 33 av de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 62 49 35 contact@concert-noel.com
English :
With Yaroslava Dautry-Shevlyuga and Rachel Navarro
German :
Mit Yaroslava Dautry-Shevlyuga und Rachel Navarro
Italiano :
Con Yaroslava Dautry-Shevlyuga e Rachel Navarro
Espanol :
Con Yaroslava Dautry-Shevlyuga y Rachel Navarro
