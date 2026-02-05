Concert de Noël Saint-Aubin-sur-Mer
Concert de Noël Saint-Aubin-sur-Mer samedi 14 mars 2026.
Concert de Noël
Eglise St Aubin Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime
Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Dans l’ église de Saint Aubin sur mer à 20h, le groupe choral de St Valery vous proposera un joli concert.
Entrée libre .
Eglise St Aubin Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie
