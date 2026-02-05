Concert de Noël Saint-Aubin-sur-Mer

Concert de Noël

Eglise St Aubin Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Dans l’ église de Saint Aubin sur mer à 20h, le groupe choral de St Valery vous proposera un joli concert.

Entrée libre .

Eglise St Aubin Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie

