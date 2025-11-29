CONCERT DE NOËL

Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

À Saint-Clément-de-Rivière, Opéra Junior, le chœur d’enfants de l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie, offrira un concert de Noël exceptionnel sous la direction d’Albert Alcaraz. Dans la salle Frédéric Bazille, les jeunes chanteurs interpréteront des œuvres poétiques et festives, mêlant émotion et féerie, pour un moment musical à partager en famille.

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 84 49 60 evenementiel@stcdr.fr

English :

In Saint-Clément-de-Rivière, Opéra Junior, the children?s choir of the Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie, will offer an exceptional Christmas concert under the direction of Albert Alcaraz. In the Salle Frédéric Bazille, the young singers will perform poetic and festive works, combining emotion and enchantment, for a musical moment to share with the whole family.

