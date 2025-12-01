Concert de Noël Saint-Cosme-en-Vairais

Concert de Noël

Église Saint Côme et Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19 22:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Chants de Noël traditionnels, cantiques et gospel au programme !

Pour nous (ré)chauffer la voix et les mains avant Noël, le CLAC vous propose un concert de Noël dans l’église Saint-Côme et Saint-Damien à St Cosme-en-Vairais le vendredi 19 décembre à 20h30.

Vous l’avez écouté à la Fête de la Saint-Jean avec ses chants gospel. Valérie Arthuse et son chœur sont de retour parmi nous pour nous émerveiller avec leurs chants de Noël traditionnels, cantiques et gospel.

Spoiler alert ça risque de groover dans l’église !

Entrée libre .

Église Saint Côme et Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 86 95 56 46 clacosmeen@gmail.com

English :

Traditional carols, hymns and gospel music!

German :

Traditionelle Weihnachtslieder, Kirchenlieder und Gospel stehen auf dem Programm!

Italiano :

Canti tradizionali, inni e musica gospel!

Espanol :

Villancicos tradicionales, himnos y música gospel

