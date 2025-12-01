CONCERT DE NOEL Lieu-dit Al Padraguets Saint-Cyprien
CONCERT DE NOEL Lieu-dit Al Padraguets Saint-Cyprien lundi 15 décembre 2025.
CONCERT DE NOEL
Lieu-dit Al Padraguets Etablissement Saint-Pierre de la Mer Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-15 21:00:00
fin : 2025-12-15
2025-12-15
Lundi 15 décembre à 21h> Concert de Noël avec l’ensemble vocal Tutti Canti et le quatuor Why Not .
Concert gratuit Sans réservation
Lieu Amphithéâtre Saint-Pierre la Mer…
English :
Monday, December 15, 9pm> Christmas concert with the Tutti Canti vocal ensemble and the Why Not quartet.
Free concert No reservation required
Location Saint-Pierre la Mer Amphitheatre…
German :
Montag, 15. Dezember, 21 Uhr> Weihnachtskonzert mit dem Vokalensemble Tutti Canti und dem Quartett Why Not .
Kostenloses Konzert Ohne Reservierung
Ort: Amphitheater Saint-Pierre la Mer…
Italiano :
Lunedì 15 dicembre alle 21.00> Concerto di Natale con l’ensemble vocale Tutti Canti e il quartetto Why Not .
Concerto gratuito Non è richiesta la prenotazione
Sede: Anfiteatro di Saint-Pierre la Mer…
Espanol :
Lunes 15 de diciembre a las 21:00 h> Concierto de Navidad con el conjunto vocal Tutti Canti y el cuarteto Why Not .
Concierto gratuito No es necesario reservar
Lugar: Anfiteatro Saint-Pierre la Mer…
L’événement CONCERT DE NOEL Saint-Cyprien a été mis à jour le 2025-10-22 par OT DE SAINT CYPRIEN