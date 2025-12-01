CONCERT DE NOEL Lieu-dit Al Padraguets Saint-Cyprien

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Lundi 15 décembre à 21h> Concert de Noël avec l’ensemble vocal Tutti Canti et le quatuor Why Not .

Concert gratuit Sans réservation

Lieu-dit Al Padraguets Etablissement Saint-Pierre de la Mer Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33 

English :

Monday, December 15, 9pm> Christmas concert with the Tutti Canti vocal ensemble and the Why Not quartet.

Free concert No reservation required

Location Saint-Pierre la Mer Amphitheatre…

German :

Montag, 15. Dezember, 21 Uhr> Weihnachtskonzert mit dem Vokalensemble Tutti Canti und dem Quartett Why Not .

Kostenloses Konzert Ohne Reservierung

Ort: Amphitheater Saint-Pierre la Mer…

Italiano :

Lunedì 15 dicembre alle 21.00> Concerto di Natale con l’ensemble vocale Tutti Canti e il quartetto Why Not .

Concerto gratuito Non è richiesta la prenotazione

Sede: Anfiteatro di Saint-Pierre la Mer…

Espanol :

Lunes 15 de diciembre a las 21:00 h> Concierto de Navidad con el conjunto vocal Tutti Canti y el cuarteto Why Not .

Concierto gratuito No es necesario reservar

Lugar: Anfiteatro Saint-Pierre la Mer…

