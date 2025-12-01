CONCERT DE NOËL MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens

CONCERT DE NOËL

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-12-18 18:00:00

fin : 2025-12-18 19:00:00

Concert intimiste de musique à cordes, spécial Noël !

Les élèves de la formation musicale du conservatoire de Saint-Gaudens vous proposent un concert à cordes spécial Noël !

Tout public. .

English :

An intimate concert of string music, especially for Christmas!

