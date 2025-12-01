CONCERT DE NOËL MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens
CONCERT DE NOËL MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens jeudi 18 décembre 2025.
CONCERT DE NOËL
MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne
Concert intimiste de musique à cordes, spécial Noël !
Les élèves de la formation musicale du conservatoire de Saint-Gaudens vous proposent un concert à cordes spécial Noël !
Tout public. .
An intimate concert of string music, especially for Christmas!
