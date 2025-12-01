Concert de Noël Chéray Saint-Georges-d’Oléron
Concert de Noël
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d'Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 03 14 86
English : Christmas concert
Christmas concert
German : Weihnachtskonzert
Weihnachtskonzert
Italiano :
Concerto di Natale
Espanol : Concierto de Navidad
Concierto de Navidad
