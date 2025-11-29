Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de noël Saint-Georges samedi 29 novembre 2025.

Eglise Saint-Georges Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Concert de noël, musiques et chants celtiques avec Araëlle
Concert de noël, musiques et chants celtiques avec Araëlle   .

Eglise Saint-Georges 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 63 05 80 

English : Concert de noël

Corinne Sertilanges and Jean-Pierre Griveau
Bach, Vivaldi, Monteverdi, Fauré…

German : Concert de noël

Weihnachtskonzert, keltische Musik und Gesänge mit Araëlle

Italiano :

Concerto di Natale, musica celtica e canti con Araëlle

Espanol : Concert de noël

Concierto de Navidad, música celta y villancicos con Araëlle

