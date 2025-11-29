Concert de noël Saint-Georges
Concert de noël
Eglise Saint-Georges Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
2025-11-29
Concert de noël, musiques et chants celtiques avec Araëlle
Eglise Saint-Georges 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 63 05 80
English : Concert de noël
Corinne Sertilanges and Jean-Pierre Griveau
Bach, Vivaldi, Monteverdi, Fauré…
German : Concert de noël
Weihnachtskonzert, keltische Musik und Gesänge mit Araëlle
Italiano :
Concerto di Natale, musica celtica e canti con Araëlle
Espanol : Concert de noël
Concierto de Navidad, música celta y villancicos con Araëlle
