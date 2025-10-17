Concert de Noël Saint-Gérand-le-Puy
Concert de Noël Saint-Gérand-le-Puy samedi 20 décembre 2025.
Concert de Noël
Église Saint-Gérand-le-Puy Allier
La société musicale de Saint Gérand-le-Puy vous invite à son traditionnel concert de Noël à l’Église de Saint Gérand-le-Puy ! Venez nombreux ! Concert organisé par la commune.
Église Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 77 06 98 stemusicale.stgerand@gmail.com
English :
The musical society of Saint Gérand-le-Puy invites you to its traditional Christmas concert at the Church of Saint Gérand-le-Puy! Come one, come all! Concert organized by the commune.
German :
Die Musikgesellschaft von Saint Gérand-le-Puy lädt Sie zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert in der Kirche von Saint Gérand-le-Puy ein! Kommen Sie zahlreich! Konzert wird von der Gemeinde organisiert.
Italiano :
La Società musicale di Saint Gérand-le-Puy vi invita al suo tradizionale concerto di Natale nella chiesa di Saint Gérand-le-Puy! Venite tutti! Concerto organizzato dal comune.
Espanol :
La sociedad musical de Saint Gérand-le-Puy le invita a su tradicional concierto de Navidad en la iglesia de Saint Gérand-le-Puy Vengan todos Concierto organizado por el ayuntamiento.
L’événement Concert de Noël Saint-Gérand-le-Puy a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire