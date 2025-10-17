Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Noël Saint-Gérand-le-Puy

Concert de Noël Saint-Gérand-le-Puy samedi 20 décembre 2025.

Concert de Noël

Église Saint-Gérand-le-Puy Allier

Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20

2025-12-20

La société musicale de Saint Gérand-le-Puy vous invite à son traditionnel concert de Noël à l’Église de Saint Gérand-le-Puy ! Venez nombreux ! Concert organisé par la commune.
Église Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 77 06 98  stemusicale.stgerand@gmail.com

English :

The musical society of Saint Gérand-le-Puy invites you to its traditional Christmas concert at the Church of Saint Gérand-le-Puy! Come one, come all! Concert organized by the commune.

German :

Die Musikgesellschaft von Saint Gérand-le-Puy lädt Sie zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert in der Kirche von Saint Gérand-le-Puy ein! Kommen Sie zahlreich! Konzert wird von der Gemeinde organisiert.

Italiano :

La Società musicale di Saint Gérand-le-Puy vi invita al suo tradizionale concerto di Natale nella chiesa di Saint Gérand-le-Puy! Venite tutti! Concerto organizzato dal comune.

Espanol :

La sociedad musical de Saint Gérand-le-Puy le invita a su tradicional concierto de Navidad en la iglesia de Saint Gérand-le-Puy Vengan todos Concierto organizado por el ayuntamiento.

L’événement Concert de Noël Saint-Gérand-le-Puy a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire