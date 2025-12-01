Concert de Noël Salle des fêtes Saint-Germain-du-Plain

Concert de Noël

Salle des fêtes Route du bourg Saint-Germain-du-Plain Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Les musiciens de l’orchestre L’Espérance accompagnés des élèves de l’école de musique vous présentent leur concert de Noël. Buvette-Corniottes-Pain d’épices. .

Salle des fêtes Route du bourg Saint-Germain-du-Plain 71370 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 84 26 34 edm.saintgermainduplain@gmail.com

English : Concert de Noël

L’événement Concert de Noël Saint-Germain-du-Plain a été mis à jour le 2025-12-09 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II