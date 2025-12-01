Concert de Noël Salle des fêtes Saint-Germain-du-Plain
Concert de Noël Salle des fêtes Saint-Germain-du-Plain dimanche 14 décembre 2025.
Concert de Noël
Salle des fêtes Route du bourg Saint-Germain-du-Plain Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Les musiciens de l’orchestre L’Espérance accompagnés des élèves de l’école de musique vous présentent leur concert de Noël. Buvette-Corniottes-Pain d’épices. .
Salle des fêtes Route du bourg Saint-Germain-du-Plain 71370 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 84 26 34 edm.saintgermainduplain@gmail.com
English : Concert de Noël
L’événement Concert de Noël Saint-Germain-du-Plain a été mis à jour le 2025-12-09 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II