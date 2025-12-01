Concert de Noël Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély
Concert de Noël Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély mercredi 10 décembre 2025.
Concert de Noël
Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d'Angély Charente-Maritime
Début : 2025-12-10 18:30:00
fin : 2025-12-10
2025-12-10
Les élèves de l’école de musique vous propose un concert de Noël.
Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 27 70 ecole.musique@angely.net
English :
Pupils from the music school offer a Christmas concert.
German :
Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule bieten Ihnen ein Weihnachtskonzert.
Italiano :
Gli allievi della scuola di musica offrono un concerto di Natale.
Espanol :
Los alumnos de la escuela de música ofrecen un concierto de Navidad.
