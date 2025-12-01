Concert de Noël Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély

Concert de Noël

Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : 2025-12-10 18:30:00

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Les élèves de l’école de musique vous propose un concert de Noël.

Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 27 70 ecole.musique@angely.net

English :

Pupils from the music school offer a Christmas concert.

German :

Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule bieten Ihnen ein Weihnachtskonzert.

Italiano :

Gli allievi della scuola di musica offrono un concerto di Natale.

Espanol :

Los alumnos de la escuela de música ofrecen un concierto de Navidad.

